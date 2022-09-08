Педро Габриэль подпил контракт с «Локомотивом»

Состав «Локомотива» пополнил вингер «Ред Булл Брагантино». Об этом сообщает официальный сайт московской команды.

«Железнодорожники» и 22-летний игрок подписали соглашение сроком на четыре года. Бразилец будет выступать под номером 29.

В нынешнем сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Америку». В его активе 34 матча, 8 голов и 3 ассиста. Всего на профессиональном уровне у 22-летнего вингера 134 матча, 20 забитых мячей и 9 ассистов.

Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. Лидером соревнований является действующий чемпион России «Зенит» (20).