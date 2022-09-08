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    Источник: Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус перейдет в «Ньюкасл»

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    Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус продолжит карьеру в «Ньюкасле», сообщает журналист немецкой редакции SkySport Флориан Плеттенберг.

    Лорис Кариус
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    Лорис Кариус

    По данным источника, 29-летний голкипер уже прибыл в расположение «сорок» и в скором времени пройдет медосмотр и подпишет краткосрочный контракт.

    В новом клубе он заменит резервного вратаря Карла Дарлоу, получившего травму. Напомним, что летом из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» ушел голкипер Мартин Дубравка. Основным вратарем «сорок» в нынешнем сезоне является Ник Поуп.

    Кариус покинул «Ливерпуль» в июне этого года и с тех пор оставался без команды. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Унионе» .

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