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    Головин о новичке «Спартака» Бальде: Наберет форму — станет одним из лучших в РПЛ

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о новичке «Спартака» нападающем Кейта Бальде.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    Бальде ранее выступал за «Монако», «Лацио», миланский «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри».

    «Честно говоря, удивился. Это очень сильный футболист, но в последнее время он был без команды и не играл несколько месяцев. Ты в любом случае растеряешь форму, как бы ни тренировался.

    Понятно, что он работал с личным тренером, занимался в зале, поддерживал физическое состояние. Но игрового тонуса после такого перерыва в любом случае не будет. Поэтому не нужно ждать, что он сейчас сразу выйдет и заиграет. Но через какое-то время он наберет форму, и если это произойдет, то станет одним из ключевых игроков "Спартака" и одним из лучших в РПЛ.

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  • 05/09/2022

    • Он очень классный парень, один из самых позитивных ребят, которых я здесь встречал. Ни разу не видел Кейта Бальде злым, на его лице всегда улыбка. Вокруг него постоянно народ, он душа компании.

    А на поле — очень скоростной и притягивает к себе моменты. Из-за травм не так много при мне играл, но, когда выходил, у него всегда были шансы. Есть у человека чутье, как их находить!», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

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