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    «Давайте еще экс-футболистов вызовем». Мостовой раскритиковал расширенный состав сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу расширенного состава национальной команды на предстоящий сбор и товарищеский матч с Киргизией.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Ранее РФС объявил, что 24 сентября сборная России сыграет в Бишкеке с Киргизией. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Ираном.

    «35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную.

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    • Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте еще некоторых экс-футболистов вызовем», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Ранее стало известно, почему Головин не попал в расширенный состав сборной России.

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