«Давайте еще экс-футболистов вызовем». Мостовой раскритиковал расширенный состав сборной России

Бывший футболист сборной Россиивысказался по поводу расширенного состава национальной команды на предстоящий сбор и товарищеский матч с Киргизией.

Ранее РФС объявил, что 24 сентября сборная России сыграет в Бишкеке с Киргизией. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Ираном.

«35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную.

Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте еще некоторых экс-футболистов вызовем», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее стало известно, почему Головин не попал в расширенный состав сборной России.