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    Мостовой: Думаю, это не последний сезон без еврокубков для России

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ситуацию с отстранением российских клубов от участия в еврокубках.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Конечно, буду смотреть Лигу чемпионов. Это же еще с детства идет — мяч со звездами, большие команды, суперматчи… А после того, как я сыграл в Лиге чемпионов, стало еще интереснее. Но, конечно, обидно осознавать, что ты должен быть там.

    Мне кажется, это не последний сезон без еврокубков — думаю, следующий год тоже будем без них. Но это лишь предположение», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

    В сезоне 2022/2023 российские футбольные клубы и сборные отстранили от участия во всех футбольных турнирах, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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