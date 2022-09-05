Мостовой: Думаю, это не последний сезон без еврокубков для России

Полузащитник «Зенита»прокомментировал ситуацию с отстранением российских клубов от участия в еврокубках.

«Конечно, буду смотреть Лигу чемпионов. Это же еще с детства идет — мяч со звездами, большие команды, суперматчи… А после того, как я сыграл в Лиге чемпионов, стало еще интереснее. Но, конечно, обидно осознавать, что ты должен быть там.

Мне кажется, это не последний сезон без еврокубков — думаю, следующий год тоже будем без них. Но это лишь предположение», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2022/2023 российские футбольные клубы и сборные отстранили от участия во всех футбольных турнирах, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).