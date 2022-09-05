Президент «Урала» отреагировал на возможный переход защитника Кузьмичева в «Локо»

Президентпрокомментировал информацию о том, что защитник уральского клубаможет перейти в

«Раз коллеги утверждают, у них и спроси. У меня еще никаких бумаг на подписи нет, никто со мной еще не разговаривал. "Локомотив" со мной не связывался», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

Ранее агент защитника Валериюс Мижигурскис подтвердил факт переговоров об аренде 21-летнего игрока.

«Переговоры между "Уралом" и "Локомотивом" действительно ведутся. За подробностями обращайтесь в клубы», — заявил он.

За «Урал» Кузьмичев в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.