Норманна могут отстранить от сборной Норвегии, если он останется играть в РПЛ

Полузащитник «Ростова», скорее всего, не будет вызываться в сборную Норвегии из-за того, что решил провести сезон в российской Премьер-лиге.

Об этом сообщил главный тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен.

Ранее сообщалось, что Норманн может перейти в московское «Динамо».

«Да, это, мягко говоря, так себе решение. Я надеялся, что в это время он не останется играть в России. Это неразумно.

Совместимо ли играть за сборную Норвегии и в России в нынешней ситуации? Это очень своевременный вопрос. Нам нужно сесть и поговорить об этом. Здесь мигают предупреждающие огни», — сказал Сольбаккен, слова которого приводит TV2.no.

В прошлом сезоне Норманн выступал на правах аренды за английский «Норвич».