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    Кунде в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Севильей»

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    «Севилья» сыграет с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Команды объявили стартовые составы на матч.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    «Севилья»: Боно, Монтьель, Гудель, Ньянзу, Акунья, Фернандо, Жордан, Ракитич, Ламела, Иско, Эн-Несири.

    Запасные: Дмитрович, Алберто, Теллес, Дольберг, Сусо, Рафа Мир, Навас, Делейни, Торрес, Гомес, Салас, Кармона.

    «Барселона»: тер Штеген, Бальде, Гарсия, Кунде, Араухо, Педри, Бускетс, Гави, Рафинья, Левандовски, Дембеле.

    Запасные: Пике, Фати, Торрес, Депай, Кристенсен, Пьянич, Альба, Кессье, Роберто, де Йонг, Пенья, Тенас.

    Стартовый свисток Матеу Лаоса прозвучит в 22:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

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