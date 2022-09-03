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    «Нижний Новгород» одержал волевую победу благодаря дублю Калинского

    «Нижний Новогород» — «Факел»: счет 2:1, обзор голов

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    «Нижний Новгород» одолел дома «Факел» в матче 8 тура РПЛ. Команда проигрывала 0:1.

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    Гости вышли вперед в первой половине встречи благодаря голу Максима Максимова. Счет 1:0 в их пользу продержался до 66 минуты.

    Во втором тайме Николай Калинский сделал дубль, дважды забив с пенальти и тем самым принес «горожанам» победу.

    В добавленное время «Нижний Новогород» забил третий мяч, автором которого стал Милсон.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Нижний Новгород — Факел 2:1
    Гол: 0:1 Maksimov M. (5') Нижний Новгород: Agapov I., Gotsuk K., Goylo N., Kalinski N., Maiga M. (Kakkoev N., 61'), Masoero L., Rybchinskiy D. (Nabiullin E., 79'), Sharipov A. (Milson, 46'), Stotsky D., Suleymanov T., Yuldoshev I. (Krotov V., 61') Факел: Akbashev R. (Ivakhnov M., 79'), Alshin I. (Magal R., 68'), Appaev K., Dmitriev O. (Shavaev A., 79'), Maksimov M. (Gongadze G., 68'), Mendel A., Morozov E., Shlyakov E., Smirnov M., Suslov K., Svinov I. Предупреждения: Agapov I. (36'), Sharipov A. (44'), Yuldoshev I. (50'), Mendel A. (78'), Magal R. (82'), (90')

    У хозяев теперь 9 очков и 10 место. «Факел» остается на 14 позиции с 4 баллами.

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