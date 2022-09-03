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    «Мальорка» и «Жирона» сыграли вничью

    «Мальорка» — «Жирона»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 4 тура испанской Примеры «Мальорка» сыграла вничью с «Жироной». Поединок закончился со сетом 1:1.

    Антонио Раильо
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    Антонио Раильо

    Первый гол был забит на 87 минуте усилиями Антонио Раильо. Первый гол хозяев в первом тайме не засчитали после просмотра VAR.

    На второй добавленной минуте встречи гости ушли от поражения благодаря точному удару Самуэля Саиса.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Жирона 1:1
    Голы: 1:0 Антонио Раильо (87'), 1:1 Samuel Saiz (пенальти) (90 + 2') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Райльо, Copete, Коста Хауме, Антонио Санчес (Клеман Гренье, 60'), Родриго Батталья (Inigo Ruiz De Galarreta, 90'), Дани Родригес (Абдон Пратс, 73'), Lee Kang-in, Ведат Мурики Жирона: Родриго Рикельме (Samuel Saiz, 79'), Валентин Кастеллано (Мануэль Вальехо, 78'), Рейниер (Тони Вилья, 65'), Мигель Гутьеррес (Бернардо Эспиноса, 90'), Алейш Гарсия, Ориоль Ромеу Видаль, Martinez Arnau, Хуанпе, Давид Лопес (Хавьер Эрнандес, 90'), Santiago Bueno, Хуан Карлос Предупреждения: Родриго Батталья (14'), Валентин Кастеллано (23'), Ведат Мурики (29'), Ориоль Ромеу Видаль (49'), Антонио Санчес (58'), Javier Aguirre (78'), J.Copete (90 + 1')

    После этого матча «Мальорка» имеет 5 набранных очков, а у «Жироны» 4 балла. Обе команды идут в середине таблице Примеры.

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