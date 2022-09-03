Кокорин прокомментировал свой дебют за «Арис»

Российский нападающийподелился впечатлениями после дебюта за «Арис».

Команда россиянина разгромила «Олимпиакос» из Никосии со счетом 5:0 в матче второго тура чемпионата Кипра. Сам 31-летний футболист отметился результативной передачей.

«Здесь все идеально. Но мне нужно время, чтобы адаптироваться. Я особо не тренировался с командой, у меня была индивидуальная тренировка. Мы выиграли 5:0, и все хорошо», — цитирует Кокорина Kerkida.net.

Кокорин ранее выступал за итальянскую «Фиорентину», в которую перешел в 2021 году из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».