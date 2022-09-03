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    • «Айнтрахт Ф» разгромил «РБ Лейпциг» на своем поле
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    «Айнтрахт Ф» разгромил «РБ Лейпциг» на своем поле

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    Франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле сыграл против «РБ Лейпцига» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче открыл Даити Камада на 16-й минуте пробив в нижний угол ворот — 1:0. На 22-й минуте поединка Себастьян роде удвоил преимущество «Айнтрахта» — 2:0. на 67-й минуте матча отметился Тута по центру ворот — 3:0. И завершающий гол в матче был забит на 84-й минуте с 11-метрового и реализовал его Рафаэль Борре — 4:0.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг 3:0
    Голы: 1:0 Даити Камада (16'), 2:0 Себастьян Роде (22'), 3:0 Тута (67'), 4:0 Rafael Borre (пенальти) (84') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Кристиян Якич (Тимоти Чэндлер, 87'), Тута, Evan N Dicka, Кристофер Ленц (Хрвое Смолчич, 87'), Себастьян Роде (Эрик Эбимбе, 32'), Джибриль Соу, Йеспер Линдстрём (Ансгар Кнауфф, 74'), Марио Гётце, Даити Камада, Рандаль Коло Муани (Rafael Borre, 74') РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку, Тимо Вернер (Андре Силва, 74'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 11'), Давид Раум (Марцель Хальстенберг, 69'), Кевин Кампль (Доминик Собослаи, 46'), Конрад Лаймер, Бенджамин Хенрихс, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Мохамед Симакан (Амаду Айдара, 69'), Петер Гулачи Предупреждения: Джибриль Соу (33'), Бенджамин Хенрихс (60')

    «Айнтрахт» занимает 9-е место в турнирной таблице набрав 8 очков, а «РБ Лейпциг» располагается на 11-м месте с 5-ю баллами в активе.

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