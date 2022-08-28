ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнКороли камбэков. 19-минутный хет-трик Холанна потушил огонь «Кристал Пэлас»
  • 15:02
    • «Зенит» на выезде разгромил «Урал»
  • 16:24
    • «Торпедо» и «Краснодар» выбрали стартовые составы на матч 7 тура РПЛ
  • 15:56
    • «Нант» дома победил «Тулузу»
  • 14:42
    • Источник: МЮ согласовал трансфер Антони
  • 10:46
    • Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Израиле
    Все новости спорта

    «Нант» дома победил «Тулузу»

    «Нант» — «Тулуза»: счет 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Нант Тулуза
    В поединке 4 тура чемпионата Франции «Нант» на домашнем поле обыграл «Тулузу» со счетом 3:1.

    Игроки «Нанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Нанта»

    Пропустив в начале первого тайма, «желто-зеленые» начали забивать во второй половине. По голу забили Эванн Гессанд, Мостафа Мохамед и Мозес Симон.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Тулуза 3:1
    Голы: 0:1 Закария Абухляль (15'), 1:1 Эванн Гессан (50'), 2:1 Мостафа Мохамед (55'), 3:1 Моузес Саймон (63') Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва (Sebastien Corchia, 59'), Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа, Кентен Мерлен (Деннис Аппиа, 74'), Самуэль Мутуссами (Людовик Блас, 46'), Андрей Жиротто, Педро Чиривелья, Маркус Коко (Мостафа Мохамед, 46'), Эванн Гессан, Моузес Саймон (Lohann Doucet, 80') Тулуза: Rafael Ratao (Oliver Zanden, 59'), Тёйс Даллинга, Yanis Begraoui (Ado Onaiwu, 46'), Branco Van den Boomen, Brecht Dejaegere (Fares Chaibi, 69'), Стейн Спирингс, Закария Абухляль, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Mikkel Desler (Kevin Keben Biakolo, 79'), Максим Дюпе Предупреждения: Branco Van den Boomen (37'), Brecht Dejaegere (45'), Rasmus Nicolaisen (87')

    «Нант» одержал первую победу в этом сезоне, набрав 5 очков. Клуб идет девятым. «Тулуза» с пятью баллами находится на строчку выше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Ростове будет жарко?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Продолжит ли ПСЖ уничтожать соперников?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Создаст ли «Эспаньол» проблемы «Реалу»?
  • «Эспаньол» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.51
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  7.74
  • Экспресс дня 29 августа
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Орландо — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры