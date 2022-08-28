«Нант» — «Тулуза»: счет 3:1, обзор голов

Игроки «Нанта» Фото: globallookpress.com
Пропустив в начале первого тайма, «желто-зеленые» начали забивать во второй половине. По голу забили Эванн Гессанд, Мостафа Мохамед и Мозес Симон.
Футбол. Франция. Лига 1
Нант — Тулуза 3:1
Голы: 0:1 Закария Абухляль (15'), 1:1 Эванн Гессан (50'), 2:1 Мостафа Мохамед (55'), 3:1 Моузес Саймон (63') Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва (Sebastien Corchia, 59'), Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа, Кентен Мерлен (Деннис Аппиа, 74'), Самуэль Мутуссами (Людовик Блас, 46'), Андрей Жиротто, Педро Чиривелья, Маркус Коко (Мостафа Мохамед, 46'), Эванн Гессан, Моузес Саймон (Lohann Doucet, 80') Тулуза: Rafael Ratao (Oliver Zanden, 59'), Тёйс Даллинга, Yanis Begraoui (Ado Onaiwu, 46'), Branco Van den Boomen, Brecht Dejaegere (Fares Chaibi, 69'), Стейн Спирингс, Закария Абухляль, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Mikkel Desler (Kevin Keben Biakolo, 79'), Максим Дюпе Предупреждения: Branco Van den Boomen (37'), Brecht Dejaegere (45'), Rasmus Nicolaisen (87')
«Нант» одержал первую победу в этом сезоне, набрав 5 очков. Клуб идет девятым. «Тулуза» с пятью баллами находится на строчку выше.