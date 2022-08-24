Бывший тренер «Урала» Шалимов: Я не попрощался с футболистами

Бывший главный тренер «Урала»заявил, что не попрощался с футболистами екатеринбургского клуба из-за того, что считает грустной эту процедуру.

«Я не попрощался с футболистами. Я хотел приехать на базу. Наверное, можно было поблагодарить их за то, что мы спаслись. Но я посчитал, что в этом году мы все вместе провалились. Обычно благодарят за что-то, желают удачи. Многие игроки мне позвонили, написали. Я через помощника передал им привет, пожелал удачи.

Сам я не поехал, потому что это грустная, на самом деле, процедура. Я в ней особо большого смысла не вижу, а осадок такой остаётся неприятный, в том числе и у ребят. Думаю, ничего страшного в этом не было», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что после увольнения Шалимова из «Урала» дела екатеринбургской команды не наладились. Она набрала всего одно очко в двух последующих турах, сыграв вничью с «Факелом» в Воронеже (0:0). В последнем туре уральцы проиграли в родных стенах конкуренту в борьбе за выживание — «Пари НН» (0:1).