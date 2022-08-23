«МЮ» готов заплатить за вингера «Аякса» почти 100 млн евро

в ближайшие дни может приобрести атакующего полузащитника «Аякса»

Как сообщает O Globo, «МЮ» уже согласовал с бразильцем условия личного контракта.

Теперь английскому клубу предстоит договориться с «Аяксом» о сумме трансфера. Первое предложение «МЮ» амстердамский клуб отклонил, отказавшись продавать Антони за 80 миллионов евро.

Теперь «МЮ» намерен увеличить сумму компенсации до 94 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Аякса» Алфред Схройдер решил вывести Антони из состава. Игрок в последнее время отказывался тренироваться с командой, постоянно жалуясь на мышечный дискомфорт.

В прошлом сезоне Антони провел в чемпионате Нидерландов 22 матча, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, в понедельник «МЮ» объявил о переходе полузащитника мадридского «Реала» Каземиро.