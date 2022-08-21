«Аталанта» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче на 29-й минуте открыли хозяева. Меле от левой границы штрафной покатил мяч в центр, Руслан Малиновский мощно пробил в касание с 16 метров, а рикошет от ноги защитника только помешал Меньяну спасти свои ворота.

«Россонери» отыгрались на 68-й минуте. Гости разыграли аут на правом фланге, Беннасер вошел в штрафную и пробил из-под Коопмейнерса в дальний угол — мяч рикошетом от штанги зашел в сетку.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Милан 1:1 Голы: 1:0 Руслан Малиновский (29'), 1:1 Исмаэль Беннасер (68') Аталанта: Хуан Муссо, Берат Джимсити (Caleb Okoli, 82'), Мерих Демирал, Рафаэл Толой, Ханс Хатебур, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Йоаким Мехле (Надир Цортеа, 89'), Руслан Малиновский (Адемола Лукман, 73'), Марио Пашалич (Джорджио Скальвини, 73'), Дуван Сапата (Луис Мурьель, 73') Милан: Анте Ребич (Оливье Жиру, 58'), Рафаэл Леау (Дивок Ориги, 66'), Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 58'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 66'), Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Пьер Калюлю, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 84'), Мик Меньян Предупреждения: Рафаэл Толой (16'), Stefano Pioli (23'), Анте Ребич (45 + 1'), Ханс Хатебур (48'), Сандро Тонали (75'), Берат Джимсити (78'), Тео Эрнандес (78'), Мартен де Рон (90 + 5')

В параллельном матче «Болонья» дома сыграла вничью с «Вероной» — 1:1.

На 21-й минуте нападающий хозяев Марко Арнаутович открыл счет, но гости сравняли на 43-й минуте — отличился французский форвард Тома Анри.

Отметим, что хозяева заканчивали матч в меньшинстве — на 73-й минуте нападающий Риккардо Орсолини получил прямую красную карточку.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Верона 1:1 Голы: 1:0 Марко Арнаутович (21'), 1:1 Тома Анри (43') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри, Гари Медель, Кевин Бонифаци, Denso Kasius (Хараламбос Ликояннис, 64'), Николас Домингес (Михел Эбишер, 89'), Йерди Схаутен, Андреа Камбьязо, Роберто Сориано (Эмануэл Вигнато, 64'), Риккардо Орсолини, Марко Арнаутович Верона: Кевин Ласанья, Тома Анри (Милан Дюрич, 89'), Дарко Лазович, Иван Илич, Мартин Онгла (Мигел Велозу, 81'), Адриен Тамез, Давиде Фараони (Филиппо Терраччано, 52'), Панайотис Рецос, Корай Гюнтер, Diego Coppola, Лоренцо Монтипо Предупреждения: Diego Coppola (22'), Мартин Онгла (23'), Корай Гюнтер (47'), Кевин Бонифаци (54'), Николас Домингес (87'), Марко Арнаутович (90') Удаление: Риккардо Орсолини (78')

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 4 очками в 2 матчах, «Аталанта» идет на четвертой строчке.