Форвард «Ромы» Клюйверт вскоре усилит «Фулхэм»

Английский «Фулхэм» согласовал личные условия перехода с нападающим «Ромы» сообщает Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По сведениям инсайдера, Клюйверт желает перейти только в «Фулхэм». В данный момент лондонцы пытаются прийти к соглашению с «Ромой» по поводу деталей сделки, в скором времени оба клуба проведут новый раунд переговоров.

Прошлый сезон Клюйверт провёл на правах аренды в составе «Ниццы». Джастин принял участие в 27 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Ранее он также защищал цвета «Аякса» и «РБ Лейпциг».

Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.