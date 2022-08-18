«Ференцварош» — «Шемрок Роверс»: счет матча 4:0, обзор голов

дома разгромилв первом матче последнего раунда квалификации Лиги Европы — 4:0.

На 13-й минуте встречи счет после открыл аргентинский полузащитник венгров Карлос Ауски. На 34-й минуте преимущество команды Станислава Черчесова удвоил малийский хавбек Адама Траоре.

Спустя три минуты после начала второго тайма он оформил дубль — 3:0 в пользу клуба из Будапешта. Четвертый мяч на счету боснийского защитника команды Эльдара Чивича — он отличился на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Ответная игра между командами состоится 25 августа в Дублине.