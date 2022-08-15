«Барселона» за € 30 млн готова отпустить Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси»

«Барселона» согласна отпустить нападающегов «Челси» за € 30 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере»

По информации источника, «синие» готовы потратить сумму существенно ниже, но габонец является приоритетным вариантом для главного тренера Томаса Тухеля. Так же отмечается что, наставник «Барселоны» Хави не хочет отпускать футболиста, однако в сделку может быть включён защитник Маркос Алонсо.

33-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» свободным агентом в январе 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Пьер-Эмерик, родившийся во французском городе Лаваль, предпочёл выступать за сборную Габона, хотя до этого играл за молодёжную сборную Франции и получил предложение от команды Италии U21.