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    «Барселона» за € 30 млн готова отпустить Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси»

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    «Барселона» согласна отпустить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси» за € 30 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    По информации источника, «синие» готовы потратить сумму существенно ниже, но габонец является приоритетным вариантом для главного тренера Томаса Тухеля. Так же отмечается что, наставник «Барселоны» Хави не хочет отпускать футболиста, однако в сделку может быть включён защитник Маркос Алонсо.

    33-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» свободным агентом в январе 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

    Пьер-Эмерик, родившийся во французском городе Лаваль, предпочёл выступать за сборную Габона, хотя до этого играл за молодёжную сборную Франции и получил предложение от команды Италии U21.

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