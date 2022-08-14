«Реал Сосьедад» на выезде минимально обыграл «Кадис»

на своем поле сыграл противв рамках 1-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте поединка Такефусой Кубо, который получил отличный разрезающий пас в штрафную и смог реализовать гол в ворота, тем самым принеся побед своей команде.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Реал Сосьедад 0:1 Гол: 0:1 Такэфуса Кубо (24') Кадис: Херемиас Ледесма, Хосеба Сальдуа (Mamady Diarra, 86'), Луис Эрнандес, Víctor Chust, Альфонсо Эспино, Альберто Переа (Авер Мабиль, 46'), Хосе Мари (Tomás Alarcon, 65'), Фали Хименес, Сантьяго Арсамендия (Иван Алехо, 65'), Choco Lozano, Лукас Перес (Альваро Негредо, 73') Реал Сосьедад: Александер Исак (Jon Karrikaburu, 85'), Брайс Мендес, Давид Сильва (Андер Барренечеа, 79'), Такэфуса Кубо (Мохамед-Али Чо, 79'), Мартин Субименди, Микель Мерино (Асьер Ильярраменди, 79'), Диего Рико (Айэн Муньос, 82'), Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Алехандро Ремиро Предупреждения: Хосеба Сальдуа (45 + 1'), Лукас Перес (45 + 1'), Иван Алехо (70'), Фали Хименес (86'), Брайс Мендес (86'), Асьер Ильярраменди (90 + 8')

«Реал Сосьедад» набирает 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Кадис» остается на 19-м месте с 0 баллов в активе.