«Барселона» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:0

В матче 1-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

На 12-й минуте Левандовский получает мяч у левого края вратарской гостей после навеса Дембеле, быстро обработал его и пробил мимо голкипера в ворота. Лежён выбил, но уже после пересечения мячом линии ворот — однако офсайд был у Роберта.

Уже компенсированное время каталонцы остались в меньшинстве. Серхио Бускетс в плотной борьбе с Фалькао случайно попал ему локтем по подбородку и получил вторую жёлтую карточку.

На пятой добавленной минуте тер Штеген отразил удар Сальви, после чего Фалькао добил мяч в сетку ворот «Барсы», но сделал это из офсайда.