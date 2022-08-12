«Барса» не успеет зарегистрировать всех новичков к матчу с «Райо Вальекано»

Жюль Кунде Фото: globallookpress.com
По данным издания, в матче 1-го тура Ла лиги смогут принять участие четыре новых игрока сине-гранатовых из пяти.
Вне заявки «Барселоны» останется защитник Жюль Кунде, которого каталонский клуб приобрел этим летом у «Севильи» за 50+5 млн евро.
Ранее Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом.
«Барса» сможет включить в состав на первую игру сезона Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена.
В субботу, 13 августа, «Барселона» в матче 1-го тура чемпионата Испании примет «Райо Вальекано».