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    Тренер «Урала»: На поле в Воронеже очень сложно созидать любой команде

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    Тренер «Урала» Евгений Аверьянов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

    Евгений Аверьянов
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    Евгений Аверьянов

    «Сегодня лично для меня и для всей команды был максимально эмоциональный матч.

    Так как игра была "за шесть очков", то было очень много борьбы, желания победить, но не так много мастерства, как хотелось бы.

    Стоит выделить качество поля, а именно его медлительность. Трава довольно высокая и когда она высохла, то стало намного сложнее создавать.

    Из-за этого, мне кажется, у нас было много потерь. Если бы было поле как на "Екатеринбург Арене", то мы бы еще быстрее играли и играли "внизу".

    Когда мы готовились к матчу с Воронежем, то видели максимально вертикальный футбол, и теперь я понимаю, почему мы не выиграли.

    Потому что очень сложно созидать внизу на этом поле любой команде», — приводит слова тренера сайт «Урала».

    Напомним, что екатеринбургская команда проводила первый матч после увольнения с поста главного тренера Игоря Шалимова.

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