Добро пожаловать в Хельсинки, где на стадионе «Олимпийский» встретятся победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы — мадридский Реал и франкфуртский Айнтрахт! За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский Реал на правах действующего обладателя Кубка Лиги чемпионов примет участие в матче за Суперкубок УЕФА в восьмой раз в своей истории. На данный момент у «королевского» клуба четыре победы в этом турнире, а последний раз мадридцы выигрывали трофей в 2017 году. В том матче подопечные Зинедина Зидана обыграли «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Встреча проходила в Македонии в городе Скопье и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1. Отличились Каземиро, Иско и Лукаку.

В случае победы в сегодняшнем матче «Реал» догонит по количеству титулов в этом турнире «Барселону» и «Милан», у которых по пять выигранных кубков.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» впервые примет участие в Суперкубке УЕФА. Для немецкого клуба победа в прошлом розыгрыше Лиги Европы стала первым выигранным еврокубком за 42 года. В финальном матче на стадионе «Роман Санчес Писхуан» в Севилье подопечные Оливера Гласнера обыграли шотландский «Рейнджерс» (1:1; 5:4 пен). На пути к титулу «Айнтрахт» выбил одного из фаворитов турнира «Барселону», а также крепкие немецкие клубы в лице дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига».

В завершившемся сезоне Бундеслиги «Айнтрахт» занял скромное 11-е место, но обеспечил себе прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов, благодаря победе в Лиге Европы.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Айнтрахт» с коэффициентом 1.89.