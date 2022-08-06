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    Полузащитник «Факела»: Сами себе привозим голы, а отыгрываться очень тяжело

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    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказал мнение о причинах поражения от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура РПЛ.

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    «Что случилось во втором тайме? ЦСКА добавил в скорости, в которой мы, наверное, не привыкли играть. Они заслужено выиграли этот матч. Мы допускаем глупые ошибки.

    Мы сами постоянно проигрываем, потому что ошибаться нельзя, а мы это делаем. Сами себе привозим голы, а отыгрываться очень тяжело. Это другой уровень совсем.

    Тренерский штаб после игры сказал что нельзя ни в коем случае рассыпаться. Надо готовиться к игре, не искать виновных. Мы выигрываем или проигрываем всей командой.

    Атмосфера на матче? Было великолепно. Когда мы выходили на разминку, было слышно всех наших болельщиков. Спасибо им за поддержку.

    Даже при счете 1:4 они нас поддерживают и говорят хорошие слова в нашу сторону», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    «Факел» с 2 очками в 4 матчах идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В пятом туре команда из Воронежа сыграет дома против «Урала». Матч состоится 12 августа, начало — в 19.30 (мск).

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