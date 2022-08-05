«Тобол» проиграл «Зриньски» в Лиге конференций, «Фехервар» разгромил «Петрокуб»

Боснийскийодержал домашнюю победу над казахстанским(1:0) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

На 55-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Йосип Чорлука в центре поля сбил Йованчича и получил вторую жёлтую карточку.

Тем не менее, на 76-й минуте «Зриньски» открыл счет. Хорватский полузащитник Нико Янкович прямым ударом от углового флага закрутил мяч в сетку.

Составы уравнялись на 85-й минуте Жарко Томашевич за прыжок в ноги сопернику в центре поля получил жёлтую карточку, начал спорить с арбитром и тут же получил вторую.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Зриньски — Тобол 1:0 Гол: 1:0 Niko Jankovic (76') Зриньски: Josip Condric, Josip Corluka, Hrvoje Barisic, Marin Magdic, Mario Ticinovic, Silvio Ilinkovic (Karlo Kamenar, 61'), Igor Savic, Kerim Memija (Frane Maglica, 60'), Niko Jankovic (Nikola Mandic, 87'), Nemanja Bilbija, Марио Чуже (Ivan Jukic, 60') Тобол: Serge Deble (Aibar Zhaksylykov, 70'), Зоран Тошич, Серикжан Мужиков (Miljan Vukadinovic, 66'), Душан Йованчич, Асхат Тагыберген, Aleksa Amanovic, Жарко Томашевич, Александр Марочкин, Sergiy Maliy (Zhaslan Zhumashev, 77'), Samat Zharynbetov, Александр Мокин Предупреждения: Асхат Тагыберген (28'), Nemanja Bilbija (31'), Josip Corluka (42'), Sergiy Maliy (48'), Josip Corluka (55'), Жарко Томашевич (84'), Жарко Томашевич (84'), Nikola Mandic (90 + 1'), Samat Zharynbetov (90 + 4')

В параллельном матче венгерский «Фехервар» на своем поле разгромил молдавский «Петрокуб» со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. После прострела с левого фланга Палко Дардаи несильно пробил в касание с 12 метров — Аврам неумело отбил мяч перед собой, после чего защитник зачем-то начал пытаться укрывать мяч корпусом, благодаря чему тот же Дардаи протолкнул мяч в ворота.

Спустя три минуты в ворота гостей был назначен пенальти за фол голкипера Аврама в штрафной. Кенан Кодро пробил с «точки» на силу низом левее центра ворот. Аврам угадал направление удара, но не успел сложиться, пропустив игровой снаряд под собой.

На 36-й минуте прошла подача с углового на линию вратарской площади гостей, откуда Стопира, находясь между двух соперников, чётко пробил в цель головой с отскоком от газона.

На 66-й минуте Бумба затащил мяч на правый край штрафной площади молдаван, стянул на себя внимание защитников, после чего толкнул игровой снаряд к лицевой линии на ход Бамгбойе, который успел мощно прострелить вдоль ворот, а Иван Петряк замкнул.

На 88-й минуте «Петрокуб» получил еще один пенальти в свои ворота — Ревенко на краю штрафной площади опрокинул Петряка. Буду Зивзивадзе пробил практически по центру ворот, но Аврам снова пропустил мяч под собой.

Футбол. Лига конференций. Квалификация МОЛ Види — Петрокуб 5:0 Голы: 1:0 Palko Dardai (20'), 2:0 Кенан Кодро (пенальти) (23'), 3:0 Стопира (35'), 4:0 Ivan Petryak (66'), 5:0 Budu Zivzivadze (пенальти) (88') МОЛ Види: Daniel Kovacs, Attila Fiola, Стопира, Артём Шабанов, Loic Nego (Zsolt Kojnok, 82'), Ruben Pinto (Yevhen Makarenko, 62'), Claudiu Bumba (Peter Pokorny, 70'), Szilveszter Hangya, Palko Dardai (Funsho Ibrahim Bamgboye, 46'), Ivan Petryak, Кенан Кодро (Budu Zivzivadze, 46') Петрокуб: Vladimir Ambros, Maxim Cojocaru (Artem Fedorov, 73'), Alexandru Bejan (Mihai Lupan, 30'), Marius Iosipoi, Maxim Potarniche (Alexandru Graur, 70'), Corneliu Cotogoi, Ioan-Calin Revenco, Сергей Платика, Виктор Мудрак, Ион Жардан, Cristian Avram Предупреждения: Cristian Avram (22'), Ион Жардан (40'), Corneliu Cotogoi (45 + 2'), Артём Шабанов (55'), Ivan Petryak (67'), Zsolt Kojnok (83'), (87')

Ответные матчи пройдут 11 августа.

Другие матчи

«Викингур» Р — «Лех» П 1:0

«Брейдаблик» — «Истанбул Башакшехир» 1:3

«Хайдук» — «Витория Гимарайнш» 3:1

«Данди Юнайтед» — «АЗ Алкмар» 1:0