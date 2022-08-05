«Тобол» проиграл «Зриньски» в Лиге конференций, «Фехервар» разгромил «Петрокуб»

На 55-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Йосип Чорлука в центре поля сбил Йованчича и получил вторую жёлтую карточку.
Тем не менее, на 76-й минуте «Зриньски» открыл счет. Хорватский полузащитник Нико Янкович прямым ударом от углового флага закрутил мяч в сетку.
Составы уравнялись на 85-й минуте Жарко Томашевич за прыжок в ноги сопернику в центре поля получил жёлтую карточку, начал спорить с арбитром и тут же получил вторую.
В параллельном матче венгерский «Фехервар» на своем поле разгромил молдавский «Петрокуб» со счетом 5:0.
Счет в матче был открыт на 22-й минуте. После прострела с левого фланга Палко Дардаи несильно пробил в касание с 12 метров — Аврам неумело отбил мяч перед собой, после чего защитник зачем-то начал пытаться укрывать мяч корпусом, благодаря чему тот же Дардаи протолкнул мяч в ворота.
Спустя три минуты в ворота гостей был назначен пенальти за фол голкипера Аврама в штрафной. Кенан Кодро пробил с «точки» на силу низом левее центра ворот. Аврам угадал направление удара, но не успел сложиться, пропустив игровой снаряд под собой.
На 36-й минуте прошла подача с углового на линию вратарской площади гостей, откуда Стопира, находясь между двух соперников, чётко пробил в цель головой с отскоком от газона.
На 66-й минуте Бумба затащил мяч на правый край штрафной площади молдаван, стянул на себя внимание защитников, после чего толкнул игровой снаряд к лицевой линии на ход Бамгбойе, который успел мощно прострелить вдоль ворот, а Иван Петряк замкнул.
На 88-й минуте «Петрокуб» получил еще один пенальти в свои ворота — Ревенко на краю штрафной площади опрокинул Петряка. Буду Зивзивадзе пробил практически по центру ворот, но Аврам снова пропустил мяч под собой.
Ответные матчи пройдут 11 августа.
Другие матчи
«Викингур» Р — «Лех» П 1:0
«Брейдаблик» — «Истанбул Башакшехир» 1:3
«Хайдук» — «Витория Гимарайнш» 3:1
«Данди Юнайтед» — «АЗ Алкмар» 1:0