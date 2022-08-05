«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(2:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2022/23.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. После подачи от угла поля Зинченко сделал скидку во вратарскую, откуда Габриэль Мартинелли несильно пробил головой, но мяч через руки вратаря залетел в ворота.

На 85-й минуте Сака справа исполнил силовой кросс во вратарскую «орлов», где защитник хозяев Марк Гехи неудачно подставил голову — и мяч оказался в воротах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Арсенал Лондон 0:2 Голы: 0:1 Габриэл Мартинелли (20'), 0:2 Марк Гехи (автогол) (85') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Шейк Омар Траоре (Лука Миливоевич, 75'), Джеффри Шлупп (Уилл Хьюз, 86'), Джордан Айю, Эберечи Эзе (Malcolm Ebiowei, 86'), Уилфрид Заха, Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 58') Арсенал Лондон: Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 83'), Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор (Альберт Самби Локонга, 90'), Букайо Сака, Гранит Джака, Томас Парти, Александр Зинченко (Киран Тирни, 83'), Габриэл, Вильям Салиба, Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Гранит Джака (44'), Бен Уайт (60'), Натаниэл Клайн (64')

Следующий матч «Арсенал» проведет 13 августа на своем поле против «Лестера», а «Кристал Пэлас» в гостях встретится с «Ливерпулем».