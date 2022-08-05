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    Конте: Почему бы «Тоттенхэму» не выиграть АПЛ и Лигу чемпионов?

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о целях лондонской команды на предстоящий сезон АПЛ и Лигу Чемпионов.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Почему бы не выиграть АПЛ и Лигу чемпионов? Моя цель и цель клуба — стать лучше. Это процесс, который мы вместе начали семь месяцев назад. Если вы получаете место в Лиге чемпионов, это не значит, что вы достигли своей цели.

    Я сказал, что хочу построить что-то важное с этим клубом, потому что мне нравится побеждать. Мой опыт подсказывает, что мы идём в правильном направлении.

    В то же время я знаю, что клубу нужен был ещё один шаг, чтобы конкурировать с лучшими командами Европы. По этой причине мы не должны быть самонадеянными или высокомерными. Мы должны работать, работать, работать, чтобы совершенствоваться на поле и за его пределами, чтобы стать топ-клубом», — приводит слова Конте AFP.

    В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял четвёртое место в АПЛ.

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