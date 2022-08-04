Защитник «Манчестер Юнайтед» перейдет в «Севилью» на правах аренды

Алекс Теллес Фото: globallookpress.com
Как отмечает источник, команды договорились о годичном соглашении, то есть бразилец готов провести в стане андалусийцев весь следующий сезон.
Отмечается, что у испанской команды не будет опции выкупа футболиста. На текущий момент соглашение находится в стане подготовки.
Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года, подписав четырехлетний контракт с возможностью продления на год. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Бразилец провел за английский клуб 50 матчей, в которых не забил голов.