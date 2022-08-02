Московское «Динамо» усилится хавбеком сборной Израиля

Полузащитник «Маккаби» Нетания и сборной Израиляпродолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает Sport5.

По данным источника, сумма трансфера составит 2,6 миллиона евро, а сам 22-летний футболист подпишет с российским клубом контракт на три года с зарплатой около 500 тысяч евро за сезон.

Информацию о переходе Карцева подтвердил его агент Ави Нимни: «Да, Карцев правда перейдет в московское "Динамо". Мы ведем переговоры. Завтра контракт может быть подписан».

В прошлом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за «Маккаби» во всех турнирах. На его счету три матча за сборную Израиля и 15 игр за молодежную команду.