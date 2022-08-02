Умер экс-генеральный секретарь УЕФА

Бывший генеральный секретарь УЕФАскончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Бангертер был не только ключевой фигурой в УЕФА на ранних этапах развития организации, но также внес серьезный вклад в развитие всего европейского футбола. Он был настоящим генератором инноваций, которые определили облик футбола, каким мы его знаем сегодня», — говорится в заявлении УЕФА.

Бангертер возглавлял УЕФА с 1960 по 1988 год. Бангертер способствовал принятию принципа фиксированных дат для матчей европейских соревнований.

Ему также принадлежала идея правила выездного гола, которое стало широко использоваться во всем футбольном мире. В 1992 году на конгрессе УЕФА в Гётеборге Бангертер был избран почетным членом УЕФА.