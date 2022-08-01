Месси завоевал 41-й трофей в карьере

«Пари Сен-Жермен» победил «Нант» (4:0) в матче за Суперкубок Франции-2022.

В составе парижан один из голов забил аргентинский форвард Лионель Месси, который завоевал 41-й трофей в карьере.

Таким образом, Месси еще на шаг приблизился к бразильскому защитнику Дани Алвесу, у которого 46 трофеев.

Месси в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал Ла Лигу, четыре раза становился победителем в Лиге чемпионов, 8 раз брал Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. В составе парижан он в прошлом сезоне стал чемпионом Лиги 1.