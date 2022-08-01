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    Защитник сборной Мексики Сесар Монтес может перейти в московское «Динамо»

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    Защитник «Монтеррея» и сборной Мексики 25-летний Сесар Монтес попал в сферу интересов московского «Динамо». Об этом сообщает журналист NFL Mexico Кери в своём «твиттере».

    Сесар Монтес
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    Сесар Монтес

    Согласно сведениям источника, «Динамо» готово заплатить за Монтеса € 11 млн. Переговоры между московским клубом и «Монтерреем», в котором играет Монтес, продвинулись на 99% и близки к своему завершению

    Монтес выступает на позиции центрального защитника. В составе «Монтеррея» Сесар становился победителем чемпионата и Кубка Мексики, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Мексики футболист стал обладателем Кубка КОНКАКАФ. Всего на его счету 23 матча за национальную команду.

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