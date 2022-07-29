«Милан» намерен предложить Томори новый контракт

Руководство «Милана» довольно выступлением защитникаи хочет продлить контракт с игроком, сообщает The Telegraph.

В клубе считают, что англичанин сыграл одну из главных ролей в завоевании чемпионского титула, и хотят тем самым поощрить 24-летнего футболиста.

Ожидается, что игроку будет предложено новое пятилетнее соглашение, которое позволит ему продлить свое пребывание на «Сан-Сиро» до 2027 года.

В минувшем сезоне Серии А Томори принял участие в 31 матче, пять раз вышел на поле в Лиге чемпионов и четырежды в Кубке Италии. Его нынешний контракт действует до конца июня 2025 года.