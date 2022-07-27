Шпилевский: В «Динамо» говорили, что вернутся к моей кандидатуре после Шварца

Главный тренер кипрского «Ариса»заявил, что мог возглавить московское

«Мне в тот день столько сообщений пришло: "Это правда?" Я не знаю, со мной лично никто не связывался.

Но, когда я в "Кайрате" еще работал, был одним из двух кандидатов на тренерский пост в "Динамо" наряду со Шварцем.

Мы с Бувачем созванивались, общались с Соловьевым. Была конференция в Zoom, мы все обсуждали. Думаю, я им понравился в разговоре. Было даже сказано, что при следующей смене тренера, после Шварца, к моей кандидатуре обязательно вернутся», — приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

Напомним, перед началом сезона «Динамо» возглавил серб Славиша Йоканович.