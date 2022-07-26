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    «Динамо» объявило о переходе Роберто Фернандеса

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    Защитник «Гуарани» Роберто Фернандес подписал контракт с московским «Динамо».

    Роберто Фернандес продолжит карьеру в России
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    Роберто Фернандес продолжит карьеру в России

    «Футбольный клуб "Динамо" Москва и 22-летний парагвайский защитник Роберто Фернандес подписали контракт на пять лет — до конца сезона-2026/27», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

    Фернандес должен стать заменой Фабиану Бальбуэне, приостановившему контракт с «Динамо» до лета 2023 года.

    Фернандес был капитаном юношеской сборной Парагвая, выступал на чемпионате мира U-17. В 2020 году дебютировал в молодежной национальной команде, забив гол в ворота бразильцев, а в прошедшем январе получил первый в карьере вызов в главную сборную Парагвая.

    Сообщалось, что «Динамо» заплатит за 22-летнего футболиста 3,5 миллиона евро.

    Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 1,3 миллиона евро. В этом сезоне он провел за «Гуарани» 20 матчей и забил один мяч.

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