«Динамо» объявило о переходе Роберто Фернандеса

Защитник «Гуарани»подписал контракт с московским

«Футбольный клуб "Динамо" Москва и 22-летний парагвайский защитник Роберто Фернандес подписали контракт на пять лет — до конца сезона-2026/27», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Фернандес должен стать заменой Фабиану Бальбуэне, приостановившему контракт с «Динамо» до лета 2023 года.

Фернандес был капитаном юношеской сборной Парагвая, выступал на чемпионате мира U-17. В 2020 году дебютировал в молодежной национальной команде, забив гол в ворота бразильцев, а в прошедшем январе получил первый в карьере вызов в главную сборную Парагвая.

Сообщалось, что «Динамо» заплатит за 22-летнего футболиста 3,5 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 1,3 миллиона евро. В этом сезоне он провел за «Гуарани» 20 матчей и забил один мяч.