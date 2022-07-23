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    Стал известен диагноз Далера Кузяева, игрок выбыл минимум на месяц

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    Игроку «Зенита» Далеру Кузяеву поставили точный диагноз. Футболист клуба из Санкт-Петербурга получил повреждение в первом тайме матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с самарскими «Крыльями Советов».

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена, сообщает пресс-служба клуба. Ориентировочный срок восстановления — четыре недели.

    Напомним, на 12-й минуте 29-летний Кузяев реализовал второй пенальти, назначенный в ворота самарской команды. На 29-й минуте Далер был вынужден покинуть поле и уступил место Алексею Сутормину. «Зенит» смог довести дело до крупной победы над «Крыльями Советов» со счётом 3:0. В первом туре клуб из Санкт-Петербурга сыграл вничью с «Химками» — 1:1.

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