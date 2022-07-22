«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, составы, коэффициенты

«Зенит» и «Крылья Советов» откроют программу 2 тура РПЛ очным матчем, который начнется в 20:00 мск на «Газпром Арене». Стали известны составы команд.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Барриос, Вендел, Малком, Кузяев, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Ерохин, Бакаев, Сергеев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Якуба, Иванисеня, Коваленко, Ежов, Цыпченко, Глушенков.

Запасные: Овсянников, Фролов, Евгеньев, Витюгов, Липовой, Соколов, Хубулов, Шитов.

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