Неманья Матич поделился мнением о Пауло Дибале

Полузащитник «Ромы»прокомментировал переход в римский клуб аргентинского нападающего

«Дибала привнесёт в игру команды дополнительное качество, необходимое для того, чтобы сделать большой рывок вперёд. Я сталкивался с ним как с соперником и знаю, насколько сложно играть против него.

Он напоминает мне Хуана Мату, когда тот был на пике, того Мату, который выиграл с Испанией чемпионат мира и Евро», — приводит слова Матича Il Messaggero.

Дибала находился в статусе свободного агента после того, как не смог договориться о продлении контракта с «Ювентусом».

В составе туринского клуба аргентинец выступал с 2015 года, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах.