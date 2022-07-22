Луис Суарес может вернуться в родной клуб

Экс-форвард «Атлетико»будет выступать в Уругвае.

35-летний игрок вернется в «Насьональ», где начиналась его профессиональная карьера в 2006 году, сообщает журналист Sport 890 Родри Васкес.

Ранее Суарес рассказал, что получил несколько предложений от клубов МЛС. Также кандидатуру уругвайца рассматривает дортмундская «Боруссия».

Суарес может достаться «Насьоналю» совершенно бесплатно, поскольку с начала текущего месяца находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 45 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и три результативные передачи.