«Химки» расторгли контракт с полузащитником Лоуренсом Николасом

Футбольный клуб «Химки», на своем официальном сайте , объявил о расторжении контракта с 21-летним нигерийским полузащитником

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В «Химки» Николас перешёл в феврале из клуба «Долгопрудный».

За «красно-чёрных» центральный полузащитник провёл четыре матча, в одном из которых был удалён. Результативными действиями футболист не отметился.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» на домашнем поле сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом».

Во втором матче чемпионата для подмосковной команды, который состоится в воскресенье, 24 июля, «красно-чёрные» встретятся с клубом «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки».