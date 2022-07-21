Клопп о 4 голах Нуньеса: Это, конечно, идеальный вечер для Дарвина

Главный тренерпосле товарищеского с(5:0) высказался о выступлении форварда, забившего четыре мяч во втором тайме.

«Идеальный вечер? Я бы, пожалуй, согласился. Было здорово. В первом тайме были как хорошие моменты, так и похуже, нам не хватало подвижности.

Нужно привыкать к тому, насколько сложно играть 50, 60, 70 минут — а в итоге 90 и 120. Таково тело человека. Нужно заново ко всему привыкать.

Когда у нас возникали проблемы, мы делали паузу на три минуты и снова начинали играть в футбол, затем вновь делали продолжительный вдох — и продолжали играть.

И я хотел, чтобы мы работали поактивнее, отдали все силы и даже больше, все-таки это предсезонка. И чтобы мы больше двигались.

Во втором тайме нам это удавалось. Вышли Хендерсон, Милнер — оба были активны. А потом Салах дал Нуньесу пробить пенальти и тем самым открыл ящик Пандоры. Это, конечно, идеальный вечер для Дарвина.

Люди думают, что футболисты не чувствуют давления, если за них платят огромные деньги. Но игроки — совершенно нормальные люди, и если что-то сразу не получилось...

Это поколение активно читает соцсети, что, кстати, не очень умно. И вот после этого они начинают слишком спешить и все такое.

Дарвин нашел лучший способ прекратить все разговоры. Он отличается от тех форвардов, которые у нас уже были, но он действительно хорош», — заявил Клопп клубной пресс-службе.