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    Клопп о 4 голах Нуньеса: Это, конечно, идеальный вечер для Дарвина

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после товарищеского с «Лейпцигом» (5:0) высказался о выступлении форварда Дарвина Нуньеса, забившего четыре мяч во втором тайме.

    Юрген Клопп и Дарвин Нуньес
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    Юрген Клопп и Дарвин Нуньес

    «Идеальный вечер? Я бы, пожалуй, согласился. Было здорово. В первом тайме были как хорошие моменты, так и похуже, нам не хватало подвижности.

    Нужно привыкать к тому, насколько сложно играть 50, 60, 70 минут — а в итоге 90 и 120. Таково тело человека. Нужно заново ко всему привыкать.

    Когда у нас возникали проблемы, мы делали паузу на три минуты и снова начинали играть в футбол, затем вновь делали продолжительный вдох — и продолжали играть.

    И я хотел, чтобы мы работали поактивнее, отдали все силы и даже больше, все-таки это предсезонка. И чтобы мы больше двигались.

    Во втором тайме нам это удавалось. Вышли Хендерсон, Милнер — оба были активны. А потом Салах дал Нуньесу пробить пенальти и тем самым открыл ящик Пандоры. Это, конечно, идеальный вечер для Дарвина.

    Люди думают, что футболисты не чувствуют давления, если за них платят огромные деньги. Но игроки — совершенно нормальные люди, и если что-то сразу не получилось...

    Это поколение активно читает соцсети, что, кстати, не очень умно. И вот после этого они начинают слишком спешить и все такое.

    Дарвин нашел лучший способ прекратить все разговоры. Он отличается от тех форвардов, которые у нас уже были, но он действительно хорош», — заявил Клопп клубной пресс-службе.

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