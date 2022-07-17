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    Швеция и Нидерланды одержали крупные победы и вышли в четвертьфинал женского Евро-2022

    Футбол Сборная Швейцарии Сборная Швеции Сборная Нидерландов
    Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Португалии (5:0) в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата Европы.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    В составе победителей дубль оформила полузащитника «Манчестер Сити» Филиппа Ангелдал (21-я и 45-я минуты).

    По голу забили нападающая «Реала» Косоваре Асллани, реализовавшая пенальти на 54-й минуте и нападающая «Хеккена» Стина Блакстениус (90+1).

    Еще один мяч в свои ворота срезала в добавленное к первому тайму время португальская защитница Карол Кошта.

    В другом матче группы С сборная Швейцарии потерпела поражении от команды Нидерландов — 1:4.

    В составе голландок дубль оформила нападающая «Аякса» Роме Лейхтер (84, 90+5), еще один гол на счету полузащитницы Виктории Пеловой (89).

    Мяч в свои ворота срезала швейцарская защитника Ана-Мария Црногорчевич (49).

    За сборную Швейцарии отличилась нападающая Жеральдин Рётелер (53).

    Группа С: 1. Швеция — 7 очков, 2. Нидерданды — 7, 3. Швейцария — 1, 4. Португалия — 1.

    23 июля сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы со сборной Франции. Швеция узнает своего соперника позднее — им будет сборная Бельгии или Италии.

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