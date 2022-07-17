Швеция и Нидерланды одержали крупные победы и вышли в четвертьфинал женского Евро-2022

В составе победителей дубль оформила полузащитника «Манчестер Сити» Филиппа Ангелдал (21-я и 45-я минуты).
По голу забили нападающая «Реала» Косоваре Асллани, реализовавшая пенальти на 54-й минуте и нападающая «Хеккена» Стина Блакстениус (90+1).
Еще один мяч в свои ворота срезала в добавленное к первому тайму время португальская защитница Карол Кошта.
В другом матче группы С сборная Швейцарии потерпела поражении от команды Нидерландов — 1:4.
В составе голландок дубль оформила нападающая «Аякса» Роме Лейхтер (84, 90+5), еще один гол на счету полузащитницы Виктории Пеловой (89).
Мяч в свои ворота срезала швейцарская защитника Ана-Мария Црногорчевич (49).
За сборную Швейцарии отличилась нападающая Жеральдин Рётелер (53).
Группа С: 1. Швеция — 7 очков, 2. Нидерданды — 7, 3. Швейцария — 1, 4. Португалия — 1.
23 июля сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы со сборной Франции. Швеция узнает своего соперника позднее — им будет сборная Бельгии или Италии.