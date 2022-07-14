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    Юран о возможном переходе Кокорина в «Химки»: Его приход сюда невозможен по целому ряду причин

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает «СЭ».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Я очень сожалею, что так складывается судьба Александра. Но футбольная жизнь непредсказуема — порой одного таланта в ней бывает недостаточно. Что касается "Химок", то его приход сюда невозможен по целому ряду причин. Главная заключается в том, что клуб собирается делать ставку на игроков, которые хотят заявить о себе. А потому тема приглашения в "Химки" не обсуждалась.» — сказал Сергей Юран.

    Существует вероятность того, что форвард уже не вернется к работе в составе «фиалок». Клуб Серии А хочет найти для Кокорина нового работодателя или расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон.

    Напомним, что Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года и до сих пор не забил за итальянскую команду ни одного мяча, сыграв за полтора года лишь 11 неполных матчей.

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