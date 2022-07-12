Пейчинович сообщил об уходе из «Факела»

Центральный защитник Неманья Пейчинович сообщил об уходе из воронежского «Факела».

«Я покинул "Факел" по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.

На данный момент мне звонили только из клубов РПЛ и Первой лиги, но конкретных предложений не было.

Пока не подпишу контракт, не скажу, какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.

Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», — приводит слова футболиста Sport24.

Пейчинович выступал в составе «Факела» с 2020 года. Ранее защитник играл за «Рад», «Герту», «Ниццу», московский «Локомотив» и другие команды.

В минувшем сезоне 34-летний футболист принял участие в 23 матчах ФНЛ и не отметился результативными действиями.