Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа без зрителей

Министр спорта Украинысообщил, что сезон 2022/23стартует 23 августа.

«Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа — в День Государственного флага.

Договорились вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС выработать порядок организации и проведения соревнований.

Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

Восстановить футбол в Украине, как и другие национальные первенства, очень важно», — написал Гутцайт в социальной сети.

Сезон УПЛ-2021/22 был завершен досрочно. «Шахтер» занял первое место в таблице по итогам 18 туров, но чемпион страны объявлен не был.