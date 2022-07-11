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    Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа без зрителей

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    Министр спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сезон 2022/23 Украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.

    «Шахтер»
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    «Шахтер»

    «Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа — в День Государственного флага.

    Договорились вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС выработать порядок организации и проведения соревнований.

    Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

    Восстановить футбол в Украине, как и другие национальные первенства, очень важно», — написал Гутцайт в социальной сети.

    Сезон УПЛ-2021/22 был завершен досрочно. «Шахтер» занял первое место в таблице по итогам 18 туров, но чемпион страны объявлен не был.

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