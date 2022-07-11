Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа без зрителей

«Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа — в День Государственного флага.
Договорились вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС выработать порядок организации и проведения соревнований.
Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.
Восстановить футбол в Украине, как и другие национальные первенства, очень важно», — написал Гутцайт в социальной сети.
Сезон УПЛ-2021/22 был завершен досрочно. «Шахтер» занял первое место в таблице по итогам 18 туров, но чемпион страны объявлен не был.