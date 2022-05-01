«Химки» — «Уфа»: счет 1:1, обзор голов

сыграли вничью 1:1 в матче 27 тура российской Премьер-лиги.

Илья Кухарчук вывел хозяев вперед, однако позже они остались в меньшинстве из-за удаления Эльмира Набиуллина. Из-за травмы «Уфа» лишилась основного вратаря Александра Беленова.

В конце встречи «Уфе» дали право пробить пенальти. С 11-метровой отметки точным был Гамид Агаларов.

РПЛ. 27 тур Химки — Уфа 1:1 (1:0, 0:1) Голы: 1:0 — 31 Кухарчук, 1:1 — 90, пенальти АгаларовХимки Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Набиуллин, Глушаков (Главчич, 72), Кухарчук (Мирзов, 72), Сабович (Филин, 40), Руденко (Магомедов, 60)Уфа Беленов (Чичкан, 15), Плиев, Никитин, Ботака-Иобома (Иванов, 46), Журавлев, Камилов (Мрзляк, 61), Урунов, Фищенко (Ортис, 46), Кабутов, Кротов (Касинтура, 77), АгаларовПредупреждения: Сабович (7), Идову (49), Ортис (54), Боженов (79), Филин (90), Урунов (90)Удаление: Набиуллин (12)

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ. У команды 7 матчей без поражений.

«Уфа» остается в зоне вылета на 15 месте с 23 очками.