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    «Уфа» спаслась от поражения на последних минутах матча с «Химками»

    «Химки» — «Уфа»: счет 1:1, обзор голов

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    «Химки» и «Уфа» сыграли вничью 1:1 в матче 27 тура российской Премьер-лиги.

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    Илья Кухарчук вывел хозяев вперед, однако позже они остались в меньшинстве из-за удаления Эльмира Набиуллина. Из-за травмы «Уфа» лишилась основного вратаря Александра Беленова.

    В конце встречи «Уфе» дали право пробить пенальти. С 11-метровой отметки точным был Гамид Агаларов.

    РПЛ. 27 тур
    Химки — Уфа 1:1 (1:0, 0:1)
    Голы: 1:0 — 31 Кухарчук, 1:1 — 90, пенальти АгаларовХимки Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Набиуллин, Глушаков (Главчич, 72), Кухарчук (Мирзов, 72), Сабович (Филин, 40), Руденко (Магомедов, 60)Уфа Беленов (Чичкан, 15), Плиев, Никитин, Ботака-Иобома (Иванов, 46), Журавлев, Камилов (Мрзляк, 61), Урунов, Фищенко (Ортис, 46), Кабутов, Кротов (Касинтура, 77), АгаларовПредупреждения: Сабович (7), Идову (49), Ортис (54), Боженов (79), Филин (90), Урунов (90)Удаление: Набиуллин (12)

    «Химки» набрали 29 очков и занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ. У команды 7 матчей без поражений.

    «Уфа» остается в зоне вылета на 15 месте с 23 очками.

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