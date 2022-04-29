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    Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

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    Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    Даити Камада
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    Даити Камада

    В список вошли четыре игрока: Анхелиньо («РБ Лейпциг»), Даити Камада («Айнтрахт»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг») и Джибриль Соу («Айнтрахт»).

    Напомним, что «Лейпциг» минимально обыграл «Рейнджерс» (1:0), а «Айнтрахт» в гостях победил «Вест Хэм» (2:1).

    В Лиге конференций на звание игрока недели номинированы Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Луис Синистерра, Сириль Дессерс (оба — «Фейеноорд») и Адемола Лукман («Лестер»).

    «Лестер» и «Рома» сыграли вничью в Англии (1:1), а «Фейеноорд» в Нидерландах одолел «Марсель» (3:2).

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