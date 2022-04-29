Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Анхелиньо («РБ Лейпциг»), Даити Камада («Айнтрахт»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг») и Джибриль Соу («Айнтрахт»).

Напомним, что «Лейпциг» минимально обыграл «Рейнджерс» (1:0), а «Айнтрахт» в гостях победил «Вест Хэм» (2:1).

В Лиге конференций на звание игрока недели номинированы Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Луис Синистерра, Сириль Дессерс (оба — «Фейеноорд») и Адемола Лукман («Лестер»).

«Лестер» и «Рома» сыграли вничью в Англии (1:1), а «Фейеноорд» в Нидерландах одолел «Марсель» (3:2).