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    РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку в апреле

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    Российская Премьер-лига опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку в апреля.

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    По итогам месяца на награду претендуют Дмитрий Полоз («Ростов»; 5 матчей, 3 гола, 2 голевых паса), Антон Шунин («Динамо»; 3 из 4 матчей — сухие), Вильзон Изидор («Локомотив»; 4 игры, 4 гола), Антон Зиньковский («Крылья Советов»; 5 матчей, 1 гол, 2 ассиста), Денис Глушаков («Химки»; 4 матча, 2 мяча, 1 голевая передача), сообщает пресс-служба РПЛ.

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