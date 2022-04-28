РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку в апреле

По итогам месяца на награду претендуют Дмитрий Полоз («Ростов»; 5 матчей, 3 гола, 2 голевых паса), Антон Шунин («Динамо»; 3 из 4 матчей — сухие), Вильзон Изидор («Локомотив»; 4 игры, 4 гола), Антон Зиньковский («Крылья Советов»; 5 матчей, 1 гол, 2 ассиста), Денис Глушаков («Химки»; 4 матча, 2 мяча, 1 голевая передача), сообщает пресс-служба РПЛ.
Лучшим игроком в РПЛ по итогам февраля-марта назвали полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 26-ти туров, опережая «Динамо» на шесть очков, а ЦСКА — на девять.