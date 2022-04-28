«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн

Добрый вечер! В перенесенном матче 37-тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Челси». Начало матча — в 21:45 по московскому времени. За ходом матча вы можете следить вместе с нашим онлайном.

До матча

«Манчестер Юнайтед» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка после 34 матчей. Отставание манкунианцев от 4 места, которое дает право выступать в Лиге Чемпионов следующем сезоне, составляет 6 очков. Подопечные Ральфа Рангника третью игру подряд проведут с командой из большой шестерки. Предыдущие две игры сложились для «Манчестер Юнайтед» не очень удачно. «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил принципиальных соперников со счетом 4:0, а в недавнем матче с «Арсеналом» в Лондоне коллектив Рангника снова уступил (1:3). Чтобы сохранять шансы на попадание в лигочемпионскую четверку, «Манчестер Юнайтед» сегодня необходима только победа.

«Челси», в свою очередь, тоже пока не гарантировал себе место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Лондонцы занимают 3-ю позицию в чемпионате Англии, набрав 65 очков после 32 сыгранных матчей. Ближайший преследователь «Челси» — лондонский «Арсенал», у которого 60 очков при одном сыгранном матче больше. Подопечные Томаса Тухеля в последних 4-х матчах одержали 2 победы и потерпели 2 поражения. В матче 34-го тура против «Вест Хэма», который проходил в Лондоне в прошедшее воскресенье, «Челси» одержал минимальную победу — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» с коэффициентом 2.30.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник

— Мы постараемся выставить лучший состав из возможных. Сейчас у нас здоровы 14 игроков основы. Есть молодые игроки, трое или четверо из них попадут в заявку. Я не думаю, что сейчас есть смысл обсуждать Лигу чемпионов. Нужно быть реалистами. Даже если мы выиграем все четыре матча, ситуация не в наших руках. Но ради следующего сезона важно закончить на мажорной ноте.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель

— Мы бы хотели бороться за титул, как и «Манчестер Юнайтед», думаю. Но, к сожалению, есть две других команды в красном и синем, которым есть что сказать. За последние годы они решительно высказали свою точку зрения. Мы должны это принять и попытаться сократить отставание, как и «Манчестер Юнайтед». Они сыграли огромную роль в прошлом сезоне, когда стали вторыми в АПЛ. Для меня «МЮ» — один из крупнейших клубов, он очень знаменит и очень успешен. Мы приедем за победой, это отличное ощущение.